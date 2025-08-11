Senatör Uribe Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Senatör Uribe Hayatını Kaybetti

11.08.2025 23:00
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Senatör Uribe'nin vefatının ardından güvenlik önceliği vurguladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırıda ağır yaralanan Senatör Miguel Uribe Turbay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Hangi ideolojiden olursa olsun, kişinin ve ailesinin yaşamı ile güvenliği hükümet için önceliktir." ifadesini kullandı.

Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Uribe'nin ailesine ve Kolombiyalılara başsağlığı diledi.

Uribe'nin ölümü nedeniyle uzun bir açıklama yapan Petro, hükümet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, "Hangi ideolojiden olursan olsun, kişinin ve ailesinin yaşamı ile güvenliği hükümet için önceliktir." ifadesini kullandı.

Senatör Uribe'nin ölümüne değinen Petro, şöyle devam etti:

"Ancak ölüm bize hala sürprizler yapıyor ve ansızın karşımıza çıkıyor. Hayatı seven, ilerici bir hükümette, muhalefetten bir senatöre karşı trajik sonuçla biten bir saldırı yapıldı. Nedenleri halen araştırılmakta olsa da, şu ana kadar izlenen yol, başlangıçta önyargılı bir şekilde ima edilenden çok farklı bir yön gösteriyor. Soruşturma derinleştirilmelidir. Konuya ilişkin açıklamayı uzmanların desteğiyle yetkili merciler zamanı geldiğinde yapacaktır."

"Kolombiya'nın yolu intikam yolu olamaz"

Petro, bugüne kadar muhalefete mensup hiç kimseyi hedef almadıklarını vurgulayarak "Kolombiya'nın yolu intikam yolu olamaz. İntikam yüzünden on yıllardır şiddet yaşıyoruz. Artık yeter. Miguel'in ölümü, sanki bizden birinin ölümü gibi canımızı yakıyor. Bu bir yıkımdır. Her öldürülen Kolombiyalı, Kolombiya'nın ve hayatın bir yıkımıdır. Bu nedenle geriye kalan, yas tutmak ve yola devam etmektir." açıklamasında bulundu.

Senatör Uribe'nin ölümü

Uribe'nin yaşamını yitirdiği Santa Fe Vakfından yapılan açıklamada, Senatör Uribe'nin 9 Ağustos'ta durumunun kötüleştiği ve sabah saatlerinde planlanan ameliyatın ardından Uribe'de "akut intraserebral kanama" (ani beyin içi kanama) ve "kontrol edilmesi zor bir kanama" geliştiği belirtilmişti.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Uribe'nin yerel saatte 01.56'da vefat ettiği vurgulanan açıklamada, "Uribe'nin tüm bakımından sorumlu ekip, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı günden bu yana, iki aydan fazla süredir yorulmadan çalıştı." ifadeleri kullanılmıştı.

Uribe'ye yönelik silahlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.

Uribe'yi hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
