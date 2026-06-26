Sendika Başkanı'na Baskı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sendika Başkanı'na Baskı İddiası

26.06.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehlepçi, Eryazğan'a yönelik disiplin sürecinin sağlık çalışanlarının haklarını hedef aldığını söyledi.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan hakkında yürütülen disiplin sürecininn yalnızca bireysel bir işlem değil, sağlık çalışanlarının sendikal hakları ve ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı olduğunu söyledi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan hakkında yürütülen disiplin sürecine ilişkin Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Hacı Yusuf Eryazğan'ın uzun yıllardır aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı sorunları kamuoyunun gündemine taşıdığını, hukuki yollarla hak arama mücadelesi verdiği ve sağlık politikalarına ilişkin eleştirilerini demokratik zeminde dile getirdiğini anlatan Mehlepçi, eleştirel görüşleri ve sendikal faaliyetleri nedeniyle hakkında peş peşe soruşturmalar açıldığını, ağır disiplin cezalarının talep edildiğini ve yoğun idari baskıya maruz bırakıldığını kaydetti.

"SAVCILIĞIN SUÇ UNSURU GÖRMEDİĞİ PAYLAŞIMLAR DİSİPLİN CEZASINA KONU EDİLDİ"

Mehlepçi, soruşturmaya konu edilen sosyal medya paylaşımları hakkında savcılık tarafından herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiğini belirterek, ceza hukuku açısından suç teşkil etmeyen açıklamaların disiplin hukuku yoluyla cezalandırılmaya çalışılmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

İdarenin disiplin yetkisinin sendikal faaliyetleri engellemenin veya eleştirel görüşleri susturmanın aracı haline getirilemeyeceğini vurgulayan  Mehlepçi, yürütülen disiplin süreçlerinin yalnızca bireysel bir işlem değil, sağlık çalışanlarının sendikal hakları ve ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı olduğunu kaydetti. Ahmet Mehlepçi, Anayasa'nın güvence altına aldığı ifade özgürlüğü, sendika hakkı ve hak arama özgürlüğünün kamu görevlileri açısından da vazgeçilmez temel haklar olduğu kaydedildi.

ERYAZĞAN: "AMAÇ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖZDAĞI VERMEK"

Hacı Yusuf Eryazğan da daha önce aşı tedarikindeki sorunları gündeme taşıdığı gerekçesiyle açılan davanın Bakanlık tarafından kaybedildiğini hatırlatarak, bugün ise savcılığın dahi suç unsuru görmediği aile hekimliğiyle ilgili "X" platformundaki paylaşımlarının disiplin cezasına gerekçe yapıldığını söyledi. Bunun eleştirel görüşlerini dile getiren sağlık çalışanları ile sendikalara yönelik bir gözdağı niteliği taşıdığını ifade eden Eryazğan, Bakanlığın sağlık sisteminde kronikleşen sorunları çözmek yerine eleştiren çalışanları hedef aldığını, bilimsel ve hukuki temelden uzak düzenlemelerin aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının yükünü artırdığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Politika, Sendika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sendika Başkanı'na Baskı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor Uzaktan gören minare sanıyor, yanına yaklaşan şaşkına dönüyor
Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok Uçum: 16 Nisan 2028 erken seçim değil, Erdoğan’ın adaylığının önünde engel yok
2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı 2 milyon liralık salep cezasına isyan edip çatıya çıktı
Erhan Karaal’ın aracında GPS cihazı bulundu Erhan Karaal'ın aracında GPS cihazı bulundu
Adana’nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu Adana'nın simge yapısı saniyeler içinde tuzla buz oldu
Almanya’da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı Almanya'da sıcak hava dalgası alarmı: Maraton iptal edildi, otoyollar çatladı

15:12
Galatasaray’ın yıldızından 215 milyonluk hamle Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
15:04
Aziz Yıldırım’dan Dortmund’a rest
Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest
14:47
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafını paylaştı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı
13:56
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık
13:28
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor On binlerce kişi işsiz kalacak
Otomotiv devi 4 fabrikasını kapatıyor! On binlerce kişi işsiz kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 15:38:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sendika Başkanı'na Baskı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.