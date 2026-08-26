Sendika Başkanına Tutuklama Talebi - Son Dakika
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Sendika Başkanına Tutuklama Talebi

Sendika Başkanına Tutuklama Talebi
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Gökay Çakır ve Başaran Aksu, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Lütfi Sabri Batı, Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini açıkladı.

Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Batı, Gökay Çakır'ın dün Soma'daki sendika genel merkezinde gözaltına alındığını ve geceyi gözaltında geçirdiğini söyledi. Batı, Başaran Aksu'nun da maden işçilerinin eyleminin 16'ncı gününde eylem alanından gözaltına alındığını ve bugün adliyeye sevk edildiğini belirtti.

Batı şunları söyledi:

"Ankara Adliyesi önündeyiz. Sendikamızın Genel Başkanı Gökay Çakır dün genel merkezimizde, Soma'da gözaltına alınmıştı ve geceyi mevcutlu geçirmişti. Sendikamızın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu da yine dün eylem alanımızdan, direnişin 16. gününde, yedinci defa gözaltına alınmış ve geceyi mevcutlu geçirerek bugün adliyeye sevk edilmiştir. Suçlandıkları suç, 'halkı kin ve düşmanlığa' tahriktir. Bu suçu işlemediklerini biz biliyoruz ama kamuoyunda da zaten herkesin malumu olan bu dosyaya konu tweetlerin, sosyal medya iletilerinin bu suçu oluşturmadığı açıktır. Bu gözaltı süreci ve şimdi açıklayacağımız üzere savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edilmiş olmaları... Şu an kendileri sırayı bekliyorlar. Sonrasında tutuklama talebiyle sevkleri değerlendirilecek. Bunların bir suçtan kaynaklanmadığını biliyoruz.

Ortada bahsedildiği gibi TCK kapsamında bir suç yok. Ortada olan şey, direnmeye cürret etmektir. Ortada olan şey, emekçinin alın terini geride bırakmama, patrona yedirmeme suçu. Bizim Genel Başkanımız da örgütlenme uzmanımız da patronlara işçilerin, madencilerin alın terlerini, emeklerinin karşılığını, haklarını yedirmedikleri, yedirmemek için her gün, her gece, her dakika didindikleri için şu an burada tutuklamaya sevk edildiler ve biraz sonra hakim karşısına çıkacaklar. Tüm kamuoyuna, tüm halkımıza, Türkiye'deki tüm işçi sınıfına çağrımızdır: Başkanımızı, örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu'yu yalnız bırakmayalım ve bu direnişe, buradaki madencilerin direnişine sahip çıkalım."

Kaynak: ANKA

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