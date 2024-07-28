Sendikalı Memurlara Toplu Sözleşme İkramiyesi Kazanımı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sendikalı Memurlara Toplu Sözleşme İkramiyesi Kazanımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını ifade etti. Işıkhan, sendika ve konfederasyonlar ile yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını belirtti. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurması sonucunda iptal edilen bu kazanımın tekrar yasalaşmasıyla sendikalı memurların tümü bu ikramiyeyi alabilecek.

28.07.2024 00:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 lira alacağını ifade etti.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sendika ve konfederasyonlar ile sosyal diyalog zemininde yürütülen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi kazanımını sağladıklarını hatırlattı.

Bu kazanımın CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasıyla iptal edildiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İptal kararı ile ikramiyeden yararlanan kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma meydana gelmişti. Biz, emekçilerimizin, memurlarımızın kazanımlarının her zaman yanındayız. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddeyle sendikalı memurlarımız toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641,81 TL ikramiye alacak ve tüm sendikalı memurlarımızın bu ikramiyeyi almaları sağlanacak. Bu kanun teklifinin yasalaşma sürecine katkı sağlayan Cumhur İttifakı milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Vedat Işıkhan, Sendika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sendikalı Memurlara Toplu Sözleşme İkramiyesi Kazanımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:59 Trump, ’’Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek’’ dedi, tam tersi oldu Trump, ''Başkan seçilirsem bitcoin altını geçecek'' dedi, tam tersi oldu
00:21 Sosyal medyadan Atatürk’e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü Sosyal medyadan Atatürk'e hakaret tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
22:08 İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan’a karşı savaşa hazırlanıyoruz İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz
21:08 TBMM’de kabul edildi En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik gelmedi, özür dilemeli
22:49 Erzincan’da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı Erzincan'da otomobil traktöre arkadan çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
21:40 Metin Feyzioğlu’nun Prag’a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı Metin Feyzioğlu'nun Prag'a atanmasıyla Egemen Bağış boşta kaldı
20:39 TBMM’de ABD ve Netanyahu’yu kınayan tezkere kabul edildi TBMM'de ABD ve Netanyahu'yu kınayan tezkere kabul edildi
20:38 Kocaeli’de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Kocaeli'de eski eş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, büyük bir akıl tutulmasıdır
20:07 Golan Tepeleri’nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı Golan Tepeleri'nde futbol sahasına roket saldırısı: 10 ölü, en az 30 yaralı
18:44 Özel’den Erdoğan’a ’’SGK borcu’’ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a ''SGK borcu'' yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
17:43 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 01:54:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sendikalı Memurlara Toplu Sözleşme İkramiyesi Kazanımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement