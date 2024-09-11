Senegal'de Göçmen Teknesi Alabora Oldu

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Senegal açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması nedeniyle ilk belirlemelere göre 26 kişinin hayatını kaybettiği, 70'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Senegal basınındaki haberlere göre, 100'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan tekne, başkent Dakar'ın yaklaşık 90 kilometre güneyinde bulunan kıyı kenti M'bour'dan İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere hareket etti.

Kıyıdan açıkta alabora olan teknedeki 26 kişi hayatını kaybetti, şu ana kadar sadece 4 kişi kurtarıldı.

Yetkililer, kaybolan 70'den fazla düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Son yıllarda Batı Afrika'yı Senegal üzerinden terk eden düzensiz göçmenlerin sayısı arttı.

Çatışma, yoksulluk ve işsizlikten kaçan çoğunluğu genç erkeklerden oluşan düzensiz göçmenler, İspanyol Adalarına giden tehlikeli Atlantik rotasını deniyor.

İspanya en çok göçmen kabul eden Avrupa ülkelerinden biri ve Akdeniz rotası en popüler rota olmaya devam ediyor. Ancak giderek artan sayıda Batı Afrikalı göçmen bunun yerine Atlantik Okyanusu üzerinden Kanarya Adaları'na seyahat etmeyi tercih ediyor.

Bu rota, tehlikelerine rağmen hem Sahra Çölü'nü hem de Akdeniz'i geçmek yerine sadece tek bir adımı içeriyor.

Kanarya Adaları ile Balear Adaları dahil İspanya'ya gelen düzensiz göçmenlerin sayısı, bu yılın 8 ayında 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 70'e yakın oranda arttı.

Resmi verilere göre 1 Ocak-15 Ağustos tarihlerinde İspanya'ya, 22 bin 304'ü Kanarya Adaları'na olmak üzere toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göçmen sorununa çözüm bulmak için 27-29 Ağustos'ta Senegal, Gambiya ve Moritanya'ya gitmişti.