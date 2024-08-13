Senegal Başbakanı Mali'ye arabuluculuk ziyareti düzenledi

Güncel

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı alan Mali'ye "arabuluculuk ziyareti" düzenledi.

Yerel basında "sürpriz" olarak değerlendirilen ziyarette Başbakan Sonko, Mali'deki geçiş hükümetinin lideri Assimi Goita tarafından kabul edildi.

Göreve geldiğinden bu yana ilk resmi ziyaretini Mali'ye düzenleyen Sonko, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, geniş bir coğrafyayı kapsayan Mali İmparatorluğunu yeniden canlandırmak için Batı Afrika ülkelerinin farklılıklarını bir kenara koyması gerektiğini söyledi.

Sonko, askerlerin yönetimde olduğu Mali, Nijer ve Burkina Faso'da "güvenlik tehdidi nedeniyle yapılan darbelere" ECOWAS'ın sorumsuz ve insanlık dışı yanıt verdiğinin altını çizdi.

Birbirine komşu Mali, Nijer ve Burkina Faso, Eylül 2023'te Sahel Devletleri İttifakını (AES) kurmuştu.

Bu 3 ülke, 28 Ocak'ta yayımladıkları ortak bildiride ECOWAS'tan çekileceklerini duyurmuştu.

ECOWAS ise 3 üyenin bu kararının, topluluğu dağılma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirterek, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ı arabulucu olarak görevlendirmişti.

Faye, mayısta Mali'yi ziyaret etmişti.