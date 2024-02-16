Senegal Cumhurbaşkanı Seçimi En Kısa Sürede Yapılacak

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Anayasa Konseyinin, cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesine ilişkin kararı iptal etmesinin ardından seçimin en kısa sürede yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in Anayasa Konseyinin kararını tam olarak uygulayacağı belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in seçimin "en kısa sürede" düzenlenmesi için gerekli istişarelere gecikmeksizin başlayacağı kaydedildi.
Anayasa Konseyi dün, muhalif cumhurbaşkanı adayının, seçimin ertelenmesine ilişkin yaptığı itirazı değerlendirdi.
Anayasa Konseyinin kararında, 5 Şubat'ta Ulusal Meclis'ten geçen, seçimin 15 Aralık'a ertelenmesine ilişkin yasanın, Anayasa'nın 31'inci maddesine aykırı olduğu belirtildi.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçimini erteleyen kararname de iptal edildi.
Seçimin ilk öngörülen tarih 25 Şubat'ta yapılmasının da mümkün olmadığının altı çizildiği kararda yetkililere seçimi en kısa sürede yapma çağrısında bulundu.
Kararda, seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi bitmeden önce yapılması gerektiği kaydedildi.
Seçime 3 hafta kala gelen erteleme
Cumhurbaşkanı Sall, 3 Şubat'ta yasama ile yargı arasındaki krizi gerekçe göstererek, 25 Şubat'ta yapılacak seçimi ertelediğini duyurmuştu.
Seçimin 6 ay ertelenmesi için ana muhalefet partisi Senegal Demokrat Parti (PDS) tarafından Ulusal Meclis'e sunulan yasa teklifi, muhalefet milletvekillerinin itirazlarına karşın 5 Şubat'ta kabul edilmişti.
Teklifte yapılan değişiklikle, cumhurbaşkanı seçiminin yeni tarihi 15 Aralık olarak belirlenmişti.
Teklifte 25 Şubat'ta seçim olması halinde görevi 2 Nisan'da bırakacak Sall'in halefi seçilene kadar cumhurbaşkanlığı görevine devam etmesine olanak veren madde ise başta muhalefet olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirilmişti.
Sall, "anayasal ve kurumsal" darbe yapmak ve görev süresini anayasaya aykırı şekilde uzatmaya çalışmakla suçlanıyordu.
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