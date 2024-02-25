Senegal\'de Cumhurbaşkanı Seçimi Ertelenmesi Protesto Edildi

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılması gereken cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesi, başkent Dakar'da düzenlenen çeşitli gösterilerle protesto edildi.
Dakar'daki Yoff semtinde sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla düzenlenen gösteride eylemciler, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in seçimi erteleme kararını protesto etti ve yeni seçim tarihinin bir an evvel açıklanmasını talep etti.
Dakar'ın Sacre-Coeur semtinde de siyasi tutukluların aileleri, yakınlarının bir an evvel serbest bırakılması ve yine seçim tarihinin en kısa sürede belli olması için toplandı.
Göstericiler, ellerinde kapatılan PASTEF partisinin cumhurbaşkanı adayı ve muhalif lider Ousmane Sonko'ya yakın isimlerden Bassirou Diomaye Faye'in fotoğraflarını taşıdı.
Valilik izniyle düzenlenen gösteri olaysız sona erdi.
Siyasi tutuklular tahliye ediliyor
Muhalif lider Sonko'nun 2021'de gözaltına alınmasıyla başlayan ve zaman zaman yeniden patlak veren sokak olaylarında, çok sayıda muhalif isim tutuklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Sall'in 25 Şubat'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimini ertelenmesinden sonra yükselen tansiyonu düşürmek için 3 Şubat'tan bu yana siyasi tutukluların tahliye süreci başladı.
Bugüne kadar 400'e yakın siyasi tutuklunun serbest kaldığı bilinirken cezaevinde cumhurbaşkanı adayı olan Faye ve temmuzdan bu yana tutuklu bulunan Sonko'nun da bu süreçte serbest kalabileceği tahmin ediliyor.
Seçime 3 hafta kala gelen erteleme
Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere, birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.
"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.
Anayasa Konseyi, 15 Şubat'ta Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçiminin ertelenmesine ilişkin kararnameyi iptal etmiş ve seçimin bir an evvel düzenlenmesi gerektiğine hükmetmişti.
Sall de 16 Şubat'ta karara saygı duyacağını ve seçimin en kısa sürede yapılacağını duyurmuştu.
Muhalefetten ulusal diyalog çağrısına ret
Anayasa Konseyi kararına göre seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.
Sall ise 22 Şubat'ta ulusal basına verdiği mülakatta, görevini 2 Nisan'da bırakacağını ancak cumhurbaşkanı seçimi tarihine, 26 ve 27 Şubat'ta düzenleyeceği ulusal diyalog toplantıları sonrasında karar verileceğini duyurmuştu.
Sall'in bu açıklamaları tepki çekmiş ve 19 cumhurbaşkanı adayından 16'sı ulusal diyalog toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.
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