Senegal'de eski başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Muhammed Dionne hayatını kaybetti

Senegal'de eski başbakanlardan, cumhurbaşkanı adayı Muhammed Dionne hayatını kaybetti.
Yerel basında yer alan haberlere göre 64 yaşındaki Dionne, tedavi gördüğü Paris'te yaşamını yitirdi.
Bassirou Diomaye Faye'ın zaferle çıktığı 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Dionne, seçim kampanyasını hastalığı nedeniyle yarıda kesmişti.
Dionne, önceki cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde 2014-2019 yıllarında başbakanlık görevini yürütmüştü.
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