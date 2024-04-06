Senegal'de eski başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Muhammed Dionne hayatını kaybetti - Son Dakika
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Senegal'de eski başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Muhammed Dionne hayatını kaybetti

Senegal'de 64 yaşındaki eski başbakan Muhammed Dionne, tedavi gördüğü Paris'te hayatını kaybetti. Dionne, 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçiminde aday olmuş ancak hastalığı nedeniyle kampanyasını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. 2014-2019 yıllarında ise Macky Sall döneminde başbakanlık görevini yürütmüştü.

06.04.2024 02:49  Güncelleme: 02:50
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Senegal'de eski başbakanlardan, cumhurbaşkanı adayı Muhammed Dionne hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre 64 yaşındaki Dionne, tedavi gördüğü Paris'te yaşamını yitirdi.

Bassirou Diomaye Faye'ın zaferle çıktığı 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçiminde aday olan Dionne, seçim kampanyasını hastalığı nedeniyle yarıda kesmişti.

Dionne, önceki cumhurbaşkanı Macky Sall döneminde 2014-2019 yıllarında başbakanlık görevini yürütmüştü.

Kaynak: AA

Senegal, Paris, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de eski başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Muhammed Dionne hayatını kaybetti - Son Dakika

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