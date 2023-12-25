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Senegal'de Müslümanlar ve Hristiyanlar Noel'i birlikte kutladı - Son Dakika
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Senegal'de Müslümanlar ve Hristiyanlar Noel'i birlikte kutladı

Senegal'in başkenti Dakar'da Müslümanlar ve Hristiyanlar, Noel için birlikte etkinlik düzenledi. Senegal'de farklı dinlere mensup insanlar bir arada huzur içinde yaşamaktadır. Hristiyanlar, Müslüman komşularına iftariyelik dağıtırken Müslümanlar da Hristiyan komşularıyla kurban etlerini paylaşmaktadır. Senegal'de bu iki dine ait bayramların birlikte kutlanması toplumsal norm kabul edilmektedir.

Senegal\'de Müslümanlar ve Hristiyanlar Noel\'i birlikte kutladı
25.12.2023 - 16:29,
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Senegal'in başkenti Dakar'da bazı Müslümanlar ve Hristiyanlar, Noel için birlikte etkinlik düzenledi.

Nüfusunun yüzde 96'sı Müslümanlardan oluşan Senegal'de halkın yarısından fazlası Müridilik, Ticanilik ve Kadirilik gibi tarikatların tasavvufi öğretilerini sıkı şekilde takip ediyor.

Bu öğretiler sayesinde Senegal, Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada barış içinde yaşadığı örnek ülkelerden biri gösteriliyor.

Ülkede aynı ailede farklı dinlere mensup kardeş veya ebeveynlere de rastlanıyor.

Hristiyanlar, sayıca azınlıkta olsa da Noel, Paskalya gibi dini günler hem ülkede resmi tatil kabul ediliyor hem de iki toplum arasındaki bağları kuvvetlendiriyor.

Hristiyanlar, ramazanda oruç tutanlara iftariyelik dağıtırken Müslümanlar da Hristiyan komşularıyla kurban etlerini paylaşıyor.

Senegal'de bu iki dine ait bayramların birlikte kutlanması, toplumsal norm kabul ediliyor.

"Hristiyanlarla Müslümanlar burada kardeş gibi yaşıyor"

Dakar'ın Liberte 6 Mahalle sakinleri de Noel için bir araya gelerek ortak kutlama düzenledi.

Mahalledeki küçük meydanda yapılan kutlamada çocuklar çeşitli oyunlar oynadı, beraber şarkı söyledi.

Kutlamada Senegal'in aslan kılığındaki geleneksel eğlence figürü "simb" ismiyle bilinen dansçılar da yer aldı.

Organizatörlerden mahalle sakini Rokhaya Fall Niang, 3 yıldır düzenledikleri Noel etkinliğinin mahalle sakinlerince finanse edildiğini söyledi.

Niang, mahallede Müslüman ve Hristiyanların bir arada huzur içinde yaşadıklarına dikkati çekerek, "Hristiyanlarla Müslümanlar burada kardeş gibi huzur içinde yaşıyor zira aynı ailede hem Hristiyan hem Müslüman bulabilirsiniz. Biz de mahalle olarak Hristiyan kardeşlerimizin bu bayramında bir araya gelerek çocukları mutlu etmek istedik." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Thioro Ndiaye de Senegal'de birlikte yaşama kültürünün çok yaygın olduğuna dikkati çekerek, farklı inançlara saygı duyulduğunu dile getirdi.

Ndiaye, "Mahalle sakinlerinin büyük bir kısmı Müslüman olsa da birlikte böyle bir kutlama yapabildiğimiz için çok mutluyum. Paskalya'da da ramazanda da daima iki toplum birbirine jest yapar. Burada aramızda gerçekten çok güzel bir diyalog var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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