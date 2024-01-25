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Senegal'de Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları Dakar'ı etkisi altına aldı - Son Dakika
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Senegal'de Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları Dakar'ı etkisi altına aldı

Senegal'in başkenti Dakar'da, Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları nedeniyle hava kirliliği arttı. Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı'na göre, Dakar'da hava kalitesi tehlikeli seviyeye ulaştı. Uzmanlar, evden çıkılmaması ve maske takılması çağrısında bulundu. Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları, insan kaynaklı hava kirliliğiyle birleşerek ciddi bir sorun oluşturuyor.

Senegal\'de Sahra Çölü\'nden gelen toz bulutları Dakar\'ı etkisi altına aldı
25.01.2024 - 21:47,
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Senegal'de, Sahra Çölü'nden gelen ve ülkenin neredeyse tamamında etkili olan toz bulutları, başkentte gökyüzünü kapladı

Ulusal Sivil Havacılık ve Meteoroloji Ajansı'ndan (ANACIM) yapılan açıklamada, Dakar'da Hava Kalitesi İndeksi'nin (AQI) "tehlikeli" anlamına gelen 500 seviyesine ulaştığı bildirildi.

AQI'de 0-50 arası "sağlıklı" değer olarak kabul ediliyor.

Dakar'da ince partikül (PM2,5) kirliliği seviyesi, normal değerin 12,5 katı artarak "aşırı kirlilik" anlamına gelen 155'e çıktı.

Uzmanlar, gerekmedikçe evden çıkılmaması, çıkıldığı taktirde de maske takılması çağrısında bulundu.

Dün yoğunlaşan hava kirliliğinin birkaç gün daha süreceği kaydedildi.

Afrika'da hava kirliliği 1,1 milyon can aldı

Çöl kumundan 20 kat daha küçük olan ve mikroskobik kirlilik olarak da adlandırılan PM2,5, doğrudan akciğerlere inebiliyor, kana karışabiliyor, hamilelerde erken doğum ve düşük riskini artırıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, PM10 yoğunluğunun azami 20, PM2,5 seviyesinin ise 10 olması gerektiğini belirtiyor.

Dakar'da ise ortalama PM10 yoğunluğu 146, PM2,5 seviyesi ise 30 olarak seyrediyor.

Lancet Planet Health isimli derginin 2021'de yayımladığı bir araştırmada, Afrika'da 2019'da hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar yüzünden 1,1 milyon kişinin öldüğü ortaya konmuştu.

Senegal'in başkenti Dakar, endüstriyel atıklar, eski araç kullanımı ve trafik yoğunluğu gibi nedenlerle Afrika'da havanın en kirli olduğu başkentler arasında yer alıyor.

İnsan kaynaklı hava kirliliğinin yanı sıra dünyanın en büyük toz kaynağı kabul edilen Sahra Çölü'nden gelen kumla karışık toz bulutları da Dakar ve çevresinde ciddi kirliliğe neden oluyor.

Atmosferdeki toz emisyonlarının yarısından sorumlu olan kumla karışık çöl tozu, güçlü rüzgarlar sayesinde Batı Afrika'nın kıyı bölgelerine kadar ulaşıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Senegal'de Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları Dakar'ı etkisi altına aldı - Son Dakika
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