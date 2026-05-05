Senegal\'de Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği düzenlendi

Senegal'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle Birleşmiş Milletlerde (BM) kabul edilen Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, başkent Dakar'ın banliyö bölgesinde bulunan Pikine şehrinde, "Gıda israfına karşı kadınların seferberliği" temasıyla Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde, BM, Ulusal Entegre Atık Yönetim Şirketi (SONAGED) ve Enda Enerji işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin eşi Marie Khone Faye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, BM Senegal Mukim Koordinatörü Aminata Maiga ve çok davetli katıldı.

Etkinlik, Marie Khone Faye ile Büyükelçi Karaoğlu'nun biyogaz platformunun açılışı için kurdele kesmesiyle başladı.

Marie Khone Faye, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Vakfının destekleriyle yürütülen projenin gıda israfıyla mücadelede somut ve sürdürülebilir bir çözüm sunduğunu belirtti.

Çevre sorunlarının katılımcı ve yenilikçi anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Faye, "Değerli kız kardeşim Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye sıfır atık girişimleri ve iki ülke arasındaki güçlü dostluğu yansıtan değerli katkıları için teşekkür ediyorum." dedi.

Bölgedeki en büyük gıda pazarlarından Sandika Pazarı'ndaki atıkların değerlendirilmesini hedefleyen proje kapsamında, Sıfır Atık Vakfı'nın katkılarıyla organik atıkları biyogaz enerjisine dönüştüren bir platform, pazardan geçimini sağlayan kadınların kullanımına sunuldu.

Projeyle aynı zamanda kadınların atık yönetimi ve gıda israfıyla mücadeledeki rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yerel temsilciler ve Sandika Pazarı çalışanlarından yaklaşık 300 kişinin katıldığı etkinlikte, atıkların biyogaz enerjisine dönüştürülme sürecine ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Yerel kadın temsilciler, gıda atıklarından ürettikleri sabun ve baharat gibi ürünleri tanıtırken, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunları paylaştı.

Ayrıca Fadilou Diop Ortaokulu Bilim Kulübü öğrencileri, sıfır atık temasıyla hazırladıkları gösteriyi sergiledi.

Etkinlikte ayrıca, Emine Erdoğan'ın 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü programlarına gönderdiği video mesaj da katılımcılarla paylaşıldı.