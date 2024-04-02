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Senegal'de Yeni Cumhurbaşkanı Göreve Başladı - Son Dakika
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Senegal'de Yeni Cumhurbaşkanı Göreve Başladı

Senegal'de 24 Mart'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini kazanan Bassirou Diomaye Faye, yemin ederek görevine başladı. Törene birçok Afrika ülkesinden liderler katıldı. Faye, yaptığı konuşmada ekonomik ilerleme ve değişim sözü verdi. Seçim sürecinde hapiste olan Faye ve Sonko, siyasi genel aftan faydalanarak serbest kalmıştı. Faye, 44 yaşında olmasıyla Afrika'nın seçilmiş en genç cumhurbaşkanı unvanını aldı.

02.04.2024 18:27  Güncelleme: 18:28
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Senegal'de 24 Mart'taki cumhurbaşkanı seçimini kazanan Bassirou Diomaye Faye, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak yemin etti ve görevine başladı.

Başkent Dakar'a 30 kilometre mesafedeki bir fuar merkezinde Anayasa Konseyi tarafından düzenlenen törene Moritanya Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Muhammed Vild el-Gazvani, Nijerya Devlet Başkanı ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Gine Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile birçok Afrika ülkesinden başbakan ve bakan düzeyinde davetli katıldı.

Törende, Anayasa Konseyi önünde yemin eden Faye, Senegal'in 5'inci cumhurbaşkanı olarak resmen görevi devraldı.

Faye, yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, ekonomik ilerleme ve değişim sözü verdi. Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının değişim arzusunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Faye, "Senegal, bağımsız bir adalet sistemi ve daha güçlü bir demokrasi ile barış içinde yaşayan bir umut ülkesi olacak." dedi.

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Faye, daha sonra iki eşinin ve konuk liderlerin tebriklerini kabul etti.

Çok eşliliğin yasal olduğu Senegal'de, Faye'ın iki eşli olması kimin "lider eşi (first lady)" statüsü alacağı tartışmalarını beraberinde getirdi.

Törende, muhalif lider Ousmane Sonko da hazır bulundu.

Seçime 10 gün kala hapisten çıktı, Afrika'nın en genç lideri oldu

Muhalif lider Ousmane Sonko'nun aldığı bir ceza nedeniyle seçilme hakkını kaybetmesi sonrası, cumhurbaşkanı seçimine Sonko'nun yerine sağ kolu Diomaye Faye'ın katılması kararlaştırılmıştı.

Seçim süreci başladığında tutuklu olan Faye ve Sonko, seçime 10 gün kala siyasi genel aftan faydalanarak 14 Mart'ta serbest kalmıştı.

Siyaset tecrübesi olmayan Faye, 24 Mart'ta düzenlenen seçimde ilk turda oyların yüzde 54,2'sini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı. 44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil, Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı unvanını almış oldu. Faye, aynı zamanda Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak tarihe geçti.

Faye'ın bu hafta içinde yeni hükümeti açıklaması beklenirken Sonko'nun hangi görevde yer alacağı merak ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal'de Yeni Cumhurbaşkanı Göreve Başladı - Son Dakika

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