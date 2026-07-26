Senegal'de Yeni Siyasi Parti Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Senegal'de Yeni Siyasi Parti Kuruldu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Faye, 'Kiiraay' partisini duyurdu ve eski dostu Sonko'yu eleştirdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, "Kiiraay - Cumhuriyetçi Yurtseverler (Kiiraay Les Patriotes Republicains)" adlı siyasi partisini resmen kurdu.

Cumhurbaşkanı Faye, yerel dil Volofçada "kalkan, himaye eden" anlamına gelen Kiiraay'ın kuruluşunu, başkent Dakar'daki bir otelde düzenlenen programla duyurdu.

Burada konuşan Faye, siyasette inişler ve çıkışlar olduğunu belirterek, bugün ülke toprağına yeni parti ile bir tohum ektiklerini söyledi.

Partinin sloganının "önce vatan" olduğunu belirten Faye, yeni siyasi hareketin, göreve başlarken ettiği yemine uygun şekilde vatandaşları ve devlet kurumlarını korumayı amaçladığını dile getirdi.

Faye, konuşmasında eski siyasi yol arkadaşı ve Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'yu da hedef alarak, Sonko'yu "fitne adamı" olarak nitelendirdi ve onun yürüttüğü siyasetin artık başarıya ulaşamayacağını savundu.

Partinin kurucularından Aminata Toure de 437 siyasi hareket ve partinin birleşerek yeni partiyi oluşturduğunu vurguladı.

Toure ayrıca eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in partisi Cumhuriyet İttifakı'ndan (APR) ve iktidardaki PASTEF'ten de bazı isimlerin yeni partiye katıldığını bildirdi.

Eski dostlar rakip oldu

Faye ile Sonko, 2021-2024'te Senegal'de yaşanan siyasi kriz sürecinde PASTEF saflarında birlikte siyaset yapmış ve aynı dönemde hapis yatmıştı.

Cumhurbaşkanı adaylığı reddedilen Sonko, 2024 seçimlerinde yerine Bassirou Diomaye Faye'yi aday göstermiş, Faye de Nisan 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçimini oyların yüzde 54'ünü alarak ilk turda kazanmıştı.

Göreve geldikten sonra Sonko'yu başbakan olarak atayan Faye, kamu yönetimine ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle Mayıs 2026'da Sonko'yu görevden almıştı.

Sonko ise milletvekilliğine geri döndükten kısa süre sonra Ulusal Meclis Başkanı seçilmişti.

2027'de yapılacak yerel seçimler ile Ulusal Meclis'in aralık ayında feshedilmesi halinde düzenlenmesi muhtemel erken genel seçimlerin, iki eski müttefik arasındaki siyasi güç mücadelesinin ilk önemli sınavı olması bekleniyor.

Her iki liderin destekçileri ise 2029 cumhurbaşkanı seçimlerini, Faye ile Sonko arasındaki rekabetin kesin biçimde sonuçlanacağı "hesaplaşma seçimi" olarak görüyor.

Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'de Yeni Siyasi Parti Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor Evinde intihar girişiminde bulunan hamile kadın yaşam mücadelesi veriyor
İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı İniş yapan uçakta powerbank alev alınca kabinde büyük panik yaşandı
Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti Galatasaray ilk hazırlık maçında kaybetti
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Hindistan’da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti Hindistan'da dev kayalar taksiyi ezdi, 13 kişi hayaıtnı kaybetti
Almanya’dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi Almanya'dan gelen gemide iki Türk denizci havasız kalarak can verdi

22:47
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
Çocuk parkında sergilenen akılalmaz rezalet sosyal medyada tepki yağmuruna tutuldu
22:44
Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi
21:38
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in ifadeleri ortaya çıktı
21:18
CHP’den “950 TL’lik figüran“ iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
CHP’den "950 TL’lik figüran" iddiasına sert tepki: Hukuki süreç başlatılıyor
20:39
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA’yı imha ettik
İran: 11 ABD savaş uçağını ve 17 İHA'yı imha ettik
18:45
Rusya’dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Rusya'dan piyasaları altüst edecek karar: Yıl sonuna kadar hiçbir ülkeye satılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 01:49:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Senegal'de Yeni Siyasi Parti Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.