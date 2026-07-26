Senegal'de Yeni Siyasi Parti Kuruldu

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, "Kiiraay - Cumhuriyetçi Yurtseverler (Kiiraay Les Patriotes Republicains)" adlı siyasi partisini resmen kurdu.

Cumhurbaşkanı Faye, yerel dil Volofçada "kalkan, himaye eden" anlamına gelen Kiiraay'ın kuruluşunu, başkent Dakar'daki bir otelde düzenlenen programla duyurdu.

Burada konuşan Faye, siyasette inişler ve çıkışlar olduğunu belirterek, bugün ülke toprağına yeni parti ile bir tohum ektiklerini söyledi.

Partinin sloganının "önce vatan" olduğunu belirten Faye, yeni siyasi hareketin, göreve başlarken ettiği yemine uygun şekilde vatandaşları ve devlet kurumlarını korumayı amaçladığını dile getirdi.

Faye, konuşmasında eski siyasi yol arkadaşı ve Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'yu da hedef alarak, Sonko'yu "fitne adamı" olarak nitelendirdi ve onun yürüttüğü siyasetin artık başarıya ulaşamayacağını savundu.

Partinin kurucularından Aminata Toure de 437 siyasi hareket ve partinin birleşerek yeni partiyi oluşturduğunu vurguladı.

Toure ayrıca eski Cumhurbaşkanı Macky Sall'in partisi Cumhuriyet İttifakı'ndan (APR) ve iktidardaki PASTEF'ten de bazı isimlerin yeni partiye katıldığını bildirdi.

Eski dostlar rakip oldu

Faye ile Sonko, 2021-2024'te Senegal'de yaşanan siyasi kriz sürecinde PASTEF saflarında birlikte siyaset yapmış ve aynı dönemde hapis yatmıştı.

Cumhurbaşkanı adaylığı reddedilen Sonko, 2024 seçimlerinde yerine Bassirou Diomaye Faye'yi aday göstermiş, Faye de Nisan 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçimini oyların yüzde 54'ünü alarak ilk turda kazanmıştı.

Göreve geldikten sonra Sonko'yu başbakan olarak atayan Faye, kamu yönetimine ilişkin görüş ayrılıkları nedeniyle Mayıs 2026'da Sonko'yu görevden almıştı.

Sonko ise milletvekilliğine geri döndükten kısa süre sonra Ulusal Meclis Başkanı seçilmişti.

2027'de yapılacak yerel seçimler ile Ulusal Meclis'in aralık ayında feshedilmesi halinde düzenlenmesi muhtemel erken genel seçimlerin, iki eski müttefik arasındaki siyasi güç mücadelesinin ilk önemli sınavı olması bekleniyor.

Her iki liderin destekçileri ise 2029 cumhurbaşkanı seçimlerini, Faye ile Sonko arasındaki rekabetin kesin biçimde sonuçlanacağı "hesaplaşma seçimi" olarak görüyor.