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Senegal'in Lompoul çölünde yeni yıl kutlaması - Son Dakika
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Senegal'in Lompoul çölünde yeni yıl kutlaması

Senegal'in kuzeyindeki Lompoul çölünde düzenlenen yeni yıl kutlamasında geleneksel dans ve müzik gösterileri yapıldı. Senegal ve Moritanya'ya özgü şarkılar söyleyen Nqueweul Rythme grubu ve Fransız müzik grubu Tambour Fanfare, kutlamaya renk kattı. Kutlama, gece yarısını geçtikten kısa bir süre sonra sona erdi.

Senegal\'in Lompoul çölünde yeni yıl kutlaması
01.01.2024 - 04:03,
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Senegal'in kuzeyindeki Lompoul çölünde yeni yıl kutlaması düzenlendi.

Dakar'a yaklaşık 180 kilometre mesafedeki çölde düzenlenen eğlencede geleneksel dans ve müzik grubu "Nqueweul Rythme" Senegal ve Moritanya'ya özgü şarkılar söyledi, danslar sergiledi.

Çölde kamp ateşi etrafında düzenlenen kutlamada Fransız müzik grubu "Tambour Fanfare" da Senegalli ve Moritanyalı müzisyenlere eşlik etti.

Kutlama saatlerin 00.00'ı göstermesinden kısa süre sonra sona erdi.

Kaynak: AA
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Moritanya, Senegal, Kültür, Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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