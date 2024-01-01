Senegal\'in Lompoul çölünde yeni yıl kutlaması

Senegal'in kuzeyindeki Lompoul çölünde yeni yıl kutlaması düzenlendi.

Dakar'a yaklaşık 180 kilometre mesafedeki çölde düzenlenen eğlencede geleneksel dans ve müzik grubu "Nqueweul Rythme" Senegal ve Moritanya'ya özgü şarkılar söyledi, danslar sergiledi.

Çölde kamp ateşi etrafında düzenlenen kutlamada Fransız müzik grubu "Tambour Fanfare" da Senegalli ve Moritanyalı müzisyenlere eşlik etti.

Kutlama saatlerin 00.00'ı göstermesinden kısa süre sonra sona erdi.