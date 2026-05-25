Senegal'in Yeni Başbakanı Lo

25.05.2026 23:56
Cumhurbaşkanı Faye, Ahmadou Al Aminou Lo'yu yeni başbakan olarak atadı. Sonko dönemi sona erdi.

Senegal'de yeni başbakan Ahmadou Al Aminou Lo oldu.

Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Lo'yu başbakanlık makamına atadı.

Cumhurbaşkanlığı nezdinde "Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Ajandası"nın izlenmesi, yönlendirilmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu bakan olarak görev yapan Lo, daha önce de hükümet genel sekreterliği görevini üstlenmişti.

Lo, 2018-2023 yılları arasında Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası (BCEAO) Senegal Ulusal Direktörü olarak da çalışmıştı.

Başbakan Ousmane Sonko, Nisan 2024'ten bu yana bulunduğu görevinden 22 Mayıs'ta alınmıştı.

Bu gelişme üzerine Meclis Başkanı El Malick Ndiaye de 24 Mayıs'ta istifa etmişti.

Ulusal Meclis'in yarın yeni meclis başkanını seçmek için toplanacağı duyurulmuştu.

Sonko'ya yakınlığıyla bilinen Ndiaye'nin, Sonko'nun meclis başkanı seçilebilmesi için görevinden istifa ettiği tahmin ediliyor.

Bu senaryoya göre, mecliste 165 sandalyenin 130'unu elinde bulunduran Sonko liderliğindeki Afrika Yurtseverleri Senegal İçin Çalışma, Etik ve Kardeşlik Partisinin (PASTEF), Sonko'yu yarınki oturumda meclis başkanı seçeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Faye-Sonko ittifakının sonu

PASTEF'ten çıkan ve yakın arkadaş olan Faye ve Sonko arasında, bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu.

Sonko, muhalif bir lider olduğu dönemde, dönemin Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira suçundan hüküm giydiği için seçilme hakkını kaybetmiş ve yerine en yakın arkadaşı Faye'yi aday göstermişti.

Sonko'nun destekçileri, kamuoyu tarafından pek tanınmayan, arka planda bir isim olan Faye'nin etrafında birleşerek onu Mart 2024'te düzenlenen seçimlerde cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşımıştı.

Faye de Sonko'yu başbakan olarak atamış ancak iki yakın dostun arasında geçen sene ayyuka çıkan fikir ayrılıkları giderek derinleşmeye devam etmişti.

Kaynak: AA

