Senegal, Norveç'e Yenildi: Taraftarlar Coşkuyla İzledi - Son Dakika
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Senegal, Norveç'e Yenildi: Taraftarlar Coşkuyla İzledi

23.06.2026 05:40
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Dakar'da dev ekrandan maçı izleyen Senegal taraftarları, 3-2'lik mağlubiyetle üzüntü yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'in Norveç'e 3-2 mağlup olduğu karşılaşmayı, başkent Dakar'daki Place de la Nation Meydanı'nda kurulan dev ekrandan izleyen taraftarlar, maç boyunca sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşadı.

Senegal Milli Takımı'nın Dünya Kupası I Grubu'ndaki ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geldiği mücadele için yüzlerce futbolsever, Dakar'ın sembollerinden Place de la Nation Meydanı'nda toplandı.

Maç öncesinde marşlar söyleyip tezahüratlar yapan taraftarlar, milli takımlarına coşkuyla destek verdi.

Norveç'in bulduğu gollerle meydandaki coşku yerini zaman zaman sessizliğe bırakırken, Senegal'in attığı goller taraftarları yeniden ayağa kaldırdı. Özellikle maçın son bölümlerinde gelen gollerle birlikte meydanda büyük heyecan yaşandı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Norveç'in galibiyetinin kesinleşmesiyle taraftarlar meydandan üzüntüyle ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal, Norveç'e Yenildi: Taraftarlar Coşkuyla İzledi - Son Dakika

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