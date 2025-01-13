Senegal ve Moritanya'dan İşbirliği Adımları - Son Dakika
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Senegal ve Moritanya'dan İşbirliği Adımları

Senegal Başbakanı Sonko, Moritanya'da görüşmelerde bulundu, işbirliğini artırma kararı alındı.

13.01.2025 23:16
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Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ve beraberindeki bakanlardan oluşan heyet, komşu ülke Moritanya'nın başkenti Nuakşot'u ziyaret etti.

Moritanya Başbakanı Muhtar Veled Accay, Sonko ve beraberindeki heyeti, Nuakşot'taki Başbakanlık Ofisinde kabul etti.

Accay görüşmede, Senegal ile aynı coğrafyayı ve ortak bir tarihi paylaştıklarına dikkati çekerek, "İki kardeş halk, zorluklara rağmen yıllar boyunca atalarından miras kalan kardeşlik ve dostluğun hazinesini korumayı başardı." ifadesini kullandı.

İki lider ayrıca, düzensiz göç ve doğal gaz konularının yanı sıra tarım, yol, enerji ve balıkçılık alanlarındaki başlıklarda iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılması konularını ele aldı.

Ziyaret kapsamında, Senegal'in Dışişleri, İçişleri, Petrol ve Enerji ile Ulaştırma bakanları da Moritanyalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Moritanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk'un, Senegalli mevkidaşı Yassine Fall ile ikili ilişkileri görüştüğü belirtildi.

Moritanya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Muhammed Ahmed Veled Muhammed el-Emin, Senegalli mevkidaşı Jean Baptiste Tine'yi başkent Nuakşot'taki bakanlık binasında kabul etti.

İki bakan, Senegal ile Moritanya vatandaşlarının seyahat ve oturum konularını ele alırken bu konuda imzalanan anlaşmaları gözden geçirdi.

El-Emin ile Tine, Avrupa'ya düzensiz göç alanında da iki ülke arasında bir anlaşma yapılması konusunda mutabık kaldı.

Moritanya Petrol ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Bakan Muhammed Veled Halid, Senegalli mevkidaşı Birame Souleye Diop'u kabul ederek, iki ülkenin paylaştığı Greater Tortue Ahmeyim (BüyükKaplumbağa Ahmeyim-GTA) gaz sahası konusunu görüştü.

Moritanya Ulaştırma Bakanı Aal Veled el-Firk'in, Senegalli mevkidaşı Yankouba Adeyem ile görüşmesinde, iki komşu arasındaki işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Senegal Başbakanı Sonko'nun ziyaret kapsamında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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