Senegal ve Yunanistan açıklarında hafta sonu 56 göçmen öldü, IOM açıkladı - Son Dakika
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Senegal ve Yunanistan açıklarında hafta sonu 56 göçmen öldü, IOM açıkladı

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IOM, hafta sonu Senegal ve Yunanistan açıklarında meydana gelen gemi kazalarında 56 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Senegal'in kuzeybatısında 34, Girit Adası'nın güneyindeki kazalarda 22 kişi öldü; IOM göçmenlerin Atlantik ve Akdeniz rotalarındaki risklerine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), hafta sonu Senegal ve Yunanistan açıklarında meydana gelen gemi kazalarında 56 kişinin öldüğünü bildirdi.

IOM, Senegal ve Yunanistan açıklarındaki gemi kazalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Hafta sonu Senegal ve Yunanistan açıklarında meydana gelen bir dizi gemi kazasında 56 kişi hayatını kaybetti. Bu durum, göçmenlerin Atlantik ve Akdeniz rotalarında karşı karşıya kaldığı ölümcül risklerin çarpıcı bir hatırlatıcısı oldu." ifadeleri yer aldı.

Senegal'in kuzeybatı kıyılarında, 6 Kasım'da Dakar ve Saint-Louis arasındaki Loumpoul yakınlarında göçmen taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Senegalli yetkililer ve kamuoyu raporlarına göre bir kişinin kurtarıldığı ancak bilinmeyen sayıda kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nın güneyinde meydana gelen ayrı kazalarda da 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yunanlı yetkililerin, bir olayda 28 Sudanlı göçmenin kurtarıldığını, 8 cesedin bulunduğunu ve birkaç kişinin kayıp olduğunu bildirdiği kaydedilen açıklamada, ikinci bir olayda ise bir kargo gemisi tarafından tehlikede olduğu tespit edilen tekneden 18 kişinin kurtarıldığı ve 14 cesedin bulunduğunu aktardığı bildirildi.

"Ülkeler birlikte bunların peşine düşmeli ve insanlara güvenli, yasal yollar sağlamalıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Genel Direktörü Amy Pope, yaşamını yitiren kişilerin, daha iyi bir yaşam umuduyla evlerini terk eden insanlar olduğunu belirtti.

Pope, "Kaçakçılar ve insan tacirleri, denize uygun olmayan teknelerde tehlikeli bir yolculuk için onlardan para aldı. Bu şebekeler, umutsuzluktan faydalanıyor ve her geçen gün daha fazla hayat tehlikeye atılıyor. Ülkeler birlikte bunların peşine düşmeli ve insanlara güvenli, yasal yollar sağlamalıdır. Kalplerimiz haber bekleyen her aileyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu yıl 26 Ekim itibarıyla yalnızca Batı Afrika Atlantik Güzergahı'nda 454 ölüm ve kayıp vakasının kaydedildiği vurgulandı.

Kaynak: AA
Girit AdasıYunanistanAkdenizSenegalGöçmenGüncelDünyaSon Dakika

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