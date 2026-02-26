Şenoba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği - Son Dakika
Şenoba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği

Şenoba Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği
26.02.2026 15:57
Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde belediye tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sunuldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Şenoba beldesinde belediye tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sunuldu.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine daha güçlü şekilde ulaşılması yönündeki seferberlik çağrısına tam destek verdiklerini söyledi.

Belediye olarak yaptıkları yardımların sadece belde ile sınırlı kalmadığını ifade eden Babat, Şırnak'a bağlı ilçe, belde ve köylerde de maddi durumu elverişli olmayan vatandaşlara yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Babat, ramazanda aileler için gıda paketleri hazırladıklarını anlatarak, yardım faaliyetlerinin planlı ve koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi.

Babat, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla 60-65 bin kişiye gıda yardımı yapılıyor. Yılda üç kez gıda yardımı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra her ay maddi imkanı olmayan 400 aileye ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gıda desteği sağlıyoruz."

Yardımlarının sadece gıda ihtiyacı olanlarla sınırlı kalmadığını söyleyen Babat, "Maddi durumu elverişli olmayan çiftlere düğün yemeği desteği veriyoruz. Yakınlarını kaybeden ailelere de 3 gün boyunca taziye yemeği desteği sunuyoruz. Ev yaptıran vatandaşlara imkanı elvermiyorsa kapı, pencere, demir ve çimento desteği sağlıyoruz. Belde genelindeki sahipsiz hayvanlar için bir alan yapıldı. Hayvanların bakım ve ihtiyaçları için de personel görevlendirdik. Tüm masraflar belediye tarafından karşılanıyor." diye konuştu.

Babat, sağlık sorunu olan vatandaşlara da destekte bulunduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ankara'ya sevk edilen hastalar için bir daire kiralayarak, hasta yakınlarının burada ücretsiz konaklamasını sağladık. Batman'a sevk edilen hastalar için de bir otel ile anlaşma yapılarak hasta yakınlarının ücretsiz şekilde konaklayabilmesine imkan sunduk. Bu uygulamamızı en çok hasta sevk edilen illerden Van ve Diyarbakır'da da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sosyal dayanışmayı önceleyen çalışmalarımız ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte daha da güç kazandı. Devletinizin ve halkımızın hizmetindeyiz."

Kaynak: AA




