Şentop ADÜ'deki derste fon krizinde denetimin güçlendirileceğini anlattı - Son Dakika
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Şentop ADÜ'deki derste fon krizinde denetimin güçlendirileceğini anlattı

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ADÜ'de düzenlenen akademik yıl açılış töreninde ders veren eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fon krizini de değerlendirdi. Şentop, bir yanlış ortaya çıkarsa sorumlusunun kim olursa olsun hesabını vereceğini ve tekrarı önleyecek denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini belirtti.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Fon soruşturması) Bir yanlış ortaya çıktığında yanlış açıkça ortaya konulur, sorumlusu kim olursa olsun bunun hesabını verir ve tekrarını önleyecek denetim mekanizmaları da güçlendirilir. Cumhurbaşkanımızın kararlılık ifade eden sözleri bu tutumun ifadesidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Şentop, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni'nin düzenlendiği Atatürk Kongre Merkezi'nde "Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?" başlıklı ders verdi.

Şentop, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

Ders başlığındaki sorunun bir hedefe değil istikamete yönelik olduğunu aktaran Şentop, hedefin bir nokta, istikametin ise bir çizgi olduğunu, hedefe varıldığında işin bittiğini fakat istikamette böyle olmadığını dile getirdi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Şentop, "İşinizi iyi yapın, kendi aklınızla düşünün ve güvenilir insan olun. İşinizi öyle iyi öğrenin ki bir mesele olduğunda mutlaka hatıra gelesiniz ve sizi arasınlar. Üniversite yıllarında kendinize şu soruyu sorun: Ben hangi konularda daha iyiyim, çalıştığım alanla ilgili olarak? ve bir alanda da derinleşin. Diploma size bir kapı açacaktır mutlaka ama o kapıdan girdikten sonra sizi içeri de tutan şey işinizi ne kadar iyi bildiğinizdir. Önünüze gelen küçük işleri de özenle yapmalısınız. İnsanın büyük sorumluluklara hazırlığı küçük işlerde gösterdiği ciddiyetlerle başlar." ifadesini kullandı.

Bir milleti uzun vadede ayakta tutan şeyin hedeflerden çok istikamet olduğuna dikkati çeken Şentop, "Şimdi bütün bunları daha geniş bir alana taşıyalım. Bu milletler için de böyledir. Milletlerin de hedefleri vardır. Büyüme rakamları, sıralamalar, büyük projeler, bunların hepsi tabii ki kıymetlidir. Fakat bir milleti uzun vadede ayakta tutan şey, hedeflerinden çok istikametidir. Peki bir milletin istikametini kim tayin eder? Ne demiştik? İstikameti kimse sizin yerinize aslında belirleyemez, belirlememelidir. İşte millet için de böyledir. Bir milletin istikametini o milletin kendisi tayin eder, işte buna biz milli irade diyoruz." diye konuştu.

Mustafa Şentop, şöyle devam etti:

"Değerli gençler, söz millete aitse o sözü taşıyan siyasettir. Siyaset bir emanettir, emanetin mutlaka hesabı verilir, hesabı görülür. Siyaseti eleştirmek bu yüzden bir haktır. Siyaseti toptan mahkum etmek ise milletin kendi iradesini mahkum etmektir. Son aylarda hepimizin vicdanını yaralayan fon krizine de buradan bakmalıyız. Kimin suçlu olduğuna şüphesiz mahkemeler karar verecektir ama bir ilkeyi bugün söyleyebiliriz. Siyaset bir kazanç ve maişet yolu değildir, bir fikir mücadelesidir, bir millete hizmet yoludur. Bunun teminatı da ahlak ve kurumsallaşmadır. Ahlak insanın içindeki ölçüdür, ölçülerdir. Kurumsallaşma ise kuralın kişiye göre değişmemesi ve denetimin işlemesinin sağlanmasıdır. Bir yanlış ortaya çıktığında yanlış açıkça ortaya konulur, sorumlusu kim olursa olsun bunun hesabını verir ve tekrarını önleyecek denetim mekanizmaları da güçlendirilir. Cumhurbaşkanımızın kararlılık ifade eden sözleri bu tutumun ifadesidir. Yaşanan sorun milletimizin içini ferahlatacak şekilde ve mutlaka çözülecektir. Siyasetin itibarı yanlışı örtmekle değil hesabını sormakla korunur ve artar."

Törende, Aydın Valisi Osman Varol ve ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent de konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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