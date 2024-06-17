Sentosa Adası'nda Petrol Sızıntısı: Plajlar Kapatıldı

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SİNGAPUR, 17 Haziran (Xinhua) -- Singapur'un Sentosa adasındaki Tanjong plajında petrol sızıntısını temizleyen çalışanlar, 16 Haziran 2024.

Singapur'un tatil adası Sentosa'daki plajlarda petrol sızıntısı tespit edilirken, sulardaki temizlik çalışmaları nedeniyle plajlar kapatıldı.

Ada yönetiminden Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Hollanda bandıralı bir tarak gemisi Cuma günü Sentosa yakınlarındaki Pasir Panjang Terminali'nde Singapur bandıralı bir yakıt gemisiyle çarpışarak petrol sızıntısına neden oldu.

Singapur'un Doğu Sahil Parkı, Güney Adaları ve çevresindeki sularda da petrol sızıntısı tespit edildi. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)