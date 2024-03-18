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Şenyayla bölgesinde çığ eğitimi ve tatbikatı düzenlendi

MUŞ - Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, 2 bin rakımlı karla kaplı Şenyayla bölgesinde farklı meslek gruplarındaki 50 gönüllüye çığ eğitimi verdi.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki karla kaplı 2 bin rakımlı Şenyayla bölgesinde 50 gönüllüye, teorik ve uygulamalı olarak çığda arama kurtarma eğitimi verildi. Gönüllülere, çığ altında kalan kişileri kurtarma, ilk yardım uygulamaları ve çığ altında kalan birinin nasıl bulunacağı gibi pratik bilgiler de verildi. Ayrıca, çığ tehlikesi altındaki bölgelerde nasıl güvenli bir şekilde hareket edileceği ve gerekli önlemlerin neler olduğu da vurgulandı.

Eğitim, teorik bilgilerin ardından pratik uygulamalarla desteklendi. Gönüllülere, çığ durumunda doğru hareket etme becerilerini kazanmaları için çeşitli arama kurtarma eğitimleri verildi. Bu uygulamalar, katılımcıların çığ altında kalanları kurtarma ve acil durumlarda etkili bir şekilde müdahale etme konusunda daha hazırlıklı olmalarını sağladı.

AFAD Eğitim Uzmanı Erkan Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlerin ilk 72 saati içerisinde doğru müdahalelerin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bu süreçte doğru davranışların kazandırılmasının amaçlandığını belirterek, "50 AFAD gönüllünün katılımıyla 2 bin rakımlı Şenyayla bölgesinde çığ eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde ekipler, kar yapısını, karda rasat almayı, karda arama yöntemlerini, çığa maruz kalan kişinin kurtarılması ve çığ alanında geçiş yöntemlerini öğrendiler. Eğitim sonrasında tatbikat yapılarak kursiyerin çığ karşısında doğru davranışları tespit edilecektir. Bu kapsamda müdürlüğümüzün eğitim ve tatbikatları devam edecektir. Müdürlüğümüzde 5 bin 336 kayıtlı temel afet gönüllüsü var. Destek afet gönüllüsü sayımız ise 193 kişidir. Bu gönüllülerimiz afet ve acil durumlar için göreve hazırdır. Hepinize afetsiz günler dileriz" dedi.

Gönüllülük sisteminin başlangıcından bu yana AFAD destek ve gönüllüsü olarak faaliyetlere katıldığını belirten Muhammet Burak Güler de, "Çığ eğitimi faaliyeti kapsamında Şenyayla bölgesindeyiz. Genel olarak her yıl çığ ile ilgili eğitimlerimiz ve tatbikatlar oluyor. Kalabalık bir grup olarak buraya geldik. Eğitim kapsamında öncelikle rasat alma ile karın yüksekliğini belirterek çığ tehlikesinin olup olmadığını öğrettiler. Arama kurtarma faaliyetinde alıcı ve verici cihazların eğitimini aldık. Bizlere çığ altında kalan birini bulmak için uygulamalı sonda eğitimi verildi. Bu eğitimler çok faydalı" ifadelerini kullandı.

Kar motoru kullanmayı öğrenen gönüllüler, senaryo gereği çığ altında kalan kişileri bulmak için sondalama ile arama da yaptı.