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Sepetli motosiklette tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı - Son Dakika
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Sepetli motosiklette tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı

Elazığ'da sepetli motosiklette bir çocuğun güvenlik önlemi almadan tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı. Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir çocuk sepetli motosiklette ayakta demirlere tutunarak seyahat etti. Bu anlar bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kısa bir süre sonra motosiklet gözden kayboldu.

Sepetli motosiklette tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı
11.01.2024 - 20:13,  Güncelleme: 20:13
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Sepetli motosiklette tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı

ELAZIĞ - Elazığ'da sepetli motosiklette bir çocuğun güvenlik önlemi almadan tehlikeli yolcuğu, kameralara yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sepetli motosiklette bir çocuk ayakta demirlere tutarak yolculuk etti. O esnada seyir halindeki bir sürücü o anları cep telefonu ile kayıt etti.

Kısa bir süre seyir halinde motosiklet daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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Elazığ, Motosiklet, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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