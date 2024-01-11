19:16 •
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi•
18:50 • •
Sepetli motosiklette tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı
ELAZIĞ - Elazığ'da sepetli motosiklette bir çocuğun güvenlik önlemi almadan tehlikeli yolcuğu, kameralara yansıdı.
Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sepetli motosiklette bir çocuk ayakta demirlere tutarak yolculuk etti. O esnada seyir halindeki bir sürücü o anları cep telefonu ile kayıt etti.
Kısa bir süre seyir halinde motosiklet daha sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Sepetli motosiklette tehlikeli yolculuk, kameralara yansıdı - Son Dakika