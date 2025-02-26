Serap Yazıcı Özbudun'dan CHP'ye Katılma Teklifine Yanıt - Son Dakika
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Serap Yazıcı Özbudun'dan CHP'ye Katılma Teklifine Yanıt

Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'ye katılması için yaptığı teklifi reddetti. Özbudun, CHP ile ideolojik uyumsuzluk yaşadığını belirtirken, AK Parti'den de davet aldığını açıkladı.

26.02.2025 01:44  Güncelleme: 03:11
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(ANKARA) - Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı Özbudun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Serap Yazıcı CHP'ye geçmek istedi, reddettik" sözlerine yanıt verdi. Özbudun, CHP'den birkaç defa teklif geldiğini kendisinin reddettiğini, kendisiyle görüşmeyi Özgür Özel'in talep ettiğini savundu.

Özbudun, 14 Ocak 2025'te CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Berna Polat'ın kendisini arayarak Özgür Özel'in görüşme talebini ilettiğini ancak programının yoğunluğu nedeniyle bunu ertelediğini belirtti. Daha sonra 15 Ocak'ta CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem'in araması üzerine CHP Genel Merkezi'ne gittiğini ve Özgür Özel ile görüştüğünü söyledi.

Özbudun, görüşmede, Özel'in kendisine CHP'ye katılmasının memnuniyetle karşılanacağı ve Türkiye'de olası bir anayasa değişikliği sürecinde katkı sunabileceğini söylediğini ifade etti. Ancak Özbudun, CHP ile siyasi ve ideolojik bir uyumsuzluk yaşadığını belirterek bu teklifi geri çevirdiğini aktardı.

"CHP ile aramda doku uyuşmazlığı var"

Özbudun, görüşmeyi şu sözlerle aktardı:

"Özgür Özel 'Hoş geldiniz Hocam' diyerek Mustafa Erdem ve beni odasına aldı. CHP'ye katılmamdan memnun olacaklarını, Türkiye'yi bir anayasa değişikliğinin beklediğini, bu değişiklikte belki yarı-başkanlık sistemine geçileceğini, CHP'ye katılmamdan kendilerinin genç anayasa uzmanı olan Gökçe Gökçen Vekilin de çok memnun olacağını ifade etti. Ben ise kendisine 'Sayın Genel Başkan, öncelikle davetiniz için teşekkür ederim.' dedim. 'Ancak Partinizle aramda bir doku uyuşmazlığı olacağını düşünüyorum. Ne dersiniz?' diye karşılık verdim."

Özbudun, "doku uyuşmazlığının" gerekçesinin ise 367 krizi, başörtüsü meselesi, Sivil Anayasa Taslağı tartışması olduğunu ifade ettiğini belirtti. Özbudun, ayrıca AK Parti'den de bir davet aldığını ancak henüz karar vermediğini Özel'e söylediğini de sözlerine ekledi.

Özbudun, Özel'in yanıt olarak şu ifadeleri kullandığını aktardı:

"Kendisi Gelecek Partisi'nde kalmaya devam edersem bana saygı duyacağını, Ak Parti'nin davetine icabet edersem bunu doğru bulmadığını ifade etti. Bense edepli bir dille henüz karar vermediğimi ifade ederek kalktım."

Kaynak: ANKA

Gelecek Partisi, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serap Yazıcı Özbudun'dan CHP'ye Katılma Teklifine Yanıt - Son Dakika

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