Şerbethane Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Şerbethane Yeniden Açıldı

Şerbethane Yeniden Açıldı
17.07.2026 12:05
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Topkapı Sarayı'ndaki Şerbethane, restorasyon ve yeni teşhirle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nda, restorasyon ve yeni teşhir düzenlemesi tamamlanan Şerbethane, yeniden ziyarete açıldı.

Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda, Matbah-ı Amire yapıları içinde yer alan yapı, yenilenen sergileme düzeniyle Osmanlı saray mutfağının şerbet, tatlı, macun, esans ve sunum kültürünü daha kapsamlı bir koleksiyonla ziyaretçilere sunuyor.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, Şerbethane'de yürütülen restorasyon, yeni teşhir düzenlemesi ve sergilenen eserlerle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kocaman, Şerbethane'nin 2010'dan açıldığını, zamanla da zarar gördüğünü belirterek, "Burada hem eserleri çoğaltmak, var olan eserleri yenilemek hem de mekanın restorasyonunu tamamlamak amacıyla yaklaşık 9 aylık çalışma yürüttük ve bugün itibariyle tamamladık. Daha önce 174 olan eser sayısını 452'ye çıkardık." dedi.

Osmanlı'da içeceklerin yanında tatlıların da burada hazırlandığını aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"Hekimbaşı tarafından çeşitli macunlar ve benzeri ilaçlar da burada hazırlanıyordu. Burası sadece hünkara, padişaha değil aynı zamanda sarayda yaşayanlarına ve saraydaki diğer görevlilere de hizmet veriyordu. Tatlıların yanında içecekler veriliyordu. Yine muharrem ayında aşure, Osmanlı'da önemli bir yer tutar. O da burada hazırlanarak takdim ediliyordu. Burada ziyaretçilerimiz daha önce görünmeyen birçok eseri görebilecekler."

Sarayın şerbet ve tatlı merkezi

Şerbethane, Osmanlı sarayında Helvahane'nin bir bölümü olarak faaliyet gösteriyor ve başta padişah olmak üzere saray halkı için baklava, helva, şerbet ve çeşitli tatlıların hazırlandığı merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bölümde ayrıca hekimbaşı denetiminde ilaç, macun ve esans üretimi de gerçekleştiriliyor. Bu yönüyle Şerbethane, saray mutfağının yalnızca ikram geleneğini değil, şifa ve koku kültürünü de yansıtan önemli mekanlar arasında yer alıyor.

Yenilenen seçkide porselen nevruziyelikler, gümüş, tombak ve porselen aşure testileri, kapaklı tatlı hokkaları, Çin porseleni turşu küpleri, şerbet küpleri, şerbet bardakları, şerbet makramaları, buhurdanlar ve gülabdanlar gibi çok sayıda eser sergileniyor.

Restorasyon ve yeni teşhir düzeni

Matbah-ı Amire yapıları, 2010'da kapsamlı restorasyondan geçirilerek, yaklaşık 15 yıllık kullanımın ardından müzecilik ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi.

Geçen yıl yoğunlaşan çalışmalar, 2026'da küratoryal düzenleme, koleksiyon seçkisi ve yerleştirme uygulamalarının tamamlanmasıyla sonuçlandı.

Restorasyon kapsamında tarihi doku korunarak taşıyıcı sistem güçlendirildi, bazalt taş döşemeler yenilendi, yeni vitrin sistemleri oluşturuldu ve bilgilendirme panoları tarihi yapıya uygun şekilde tasarlandı.

Şerbethane, Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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