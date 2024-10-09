Serçe Parmak Projesi ile Su Yalakları Yapılıyor - Son Dakika
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Serçe Parmak Projesi ile Su Yalakları Yapılıyor

Batman'da 7 köyde su yalağı yapılarak hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor, yaban hayat destekleniyor.

09.10.2024 14:16
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Batman İl Özel İdaresi tarafından uygulanan "Serçe Parmak Projesi" kapsamında 7 köyde yapılan su yalakları sayesinde hayvanların su ihtiyacı giderildi.

Vali Ekrem Canalp'in köy ziyaretleri sırasında vatandaşların bazı mera ve köy kırsalında hayvanların su ihtiyacının karşılanmasında zorluk yaşandıklarını ifade etmesi üzerine "Serçe Parmak Projesi" hayata geçirildi.

20 köyü kapsayan proje ile bugüne kadar 7 su yalağı tamamlandı.

Sondaj yapılan kuyulardan güneş panellerinden elde edilen enerjiyle yer altından çıkarılan su, yalaklara aktarılıyor. Bu sayede küçükbaş ve büyükbaşların su ihtiyacı karşılanıyor, ayrıca doğada yaşayan yabani hayvanların da suya ulaşması sağlanıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin çevre dostu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Proje, hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesinin yanında doğada doğal su kaynaklarının sınırlı olduğu mera veya kurak bölgelerde yaban hayatını da destekleyen çok faydalı bir uygulamadır. Yaban hayvanları için proje kapsamındaki su kaynakları, hayatta kalmaları, doğa dengesini koruma ve biyoçeşitliliği artırma açısından önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca bu sistem, yaban hayvanlarının kendi yaşam ve doğal çevrelerinde kalmalarını sağlıyor. Böylece yerel ekosistem daha dengeli işliyor."

Özer, 20 köyde uygulanacak proje kapsamında 7 su yalağının tamamlandığını, diğer köylerde de yalak yapılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serçe Parmak Projesi ile Su Yalakları Yapılıyor - Son Dakika

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