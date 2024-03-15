Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Nehri kıyısında kapsamlı bir proje hayata geçireceklerini bildirdi.
Alemdar, yaptığı yazılı açıklamada, eski ve yeni Sakarya köprüleri arasındaki nehir kıyısını, vatandaşların kullanımına kazandıracaklarını belirtti.
Sakarya Nehri kıyısında kapsamlı bir çalışma hayata geçireceklerini aktaran Alemdar, projeyi hazırladıklarını, sosyal tesisler, temalı parklar, yürüyüş yolları ve spor alanlarıyla Sakarya Nehri'nin kente nefes olacağını vurguladı.
Alemdar, Sakarya Nehri'nin, Türkiye'nin en uzun üçüncü nehri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bununla birlikte nehrimizin şehir merkezine ve birçok ilçemize yakın oluşu, bizler açısından çok kıymetli bir potansiyel durumundadır. Eğer bu potansiyel doğru bir şekilde kullanılırsa, Sakarya Nehri sadece Sakarya için değil, aynı zamanda bölge için yeni bir cazibe merkezi olabilecek konumdadır. Bizler yeni dönemde tüm bunların bilinciyle, Sakarya Nehri için çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yeni dönemde Sakarya Nehri'nin şehrin kullanımına doğru bir şekilde açılması için gerekli çevre düzenlemelerini yapacağız."
Son Dakika › Güncel › Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Nehri kıyısında kapsamlı bir proje hayata geçirecek - Son Dakika
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Abdulkadirpaşa Mahallesi'nde meydana gelen kazada çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami, 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı. Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, kamu hizmetinin sadece maddi ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını vurguladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini ve estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden taviz vermediklerini belirtti. Restorasyonun ardından Gümüşsu Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, H.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Yomra ilçesinde yapılan parkın açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Park içerisinde 15 kamelya, 1 çocuk oyun parkı ve spor aletleri bulunuyor.
Türk Hava Yolları (THY), Sinop'taki olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün yapılması planlanan İstanbul-Sinop seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, bugünkü TK 2844-2845 İstanbul-Sinop-İstanbul seferlerinin Sinop'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, suçlarını işleyenlere yönelik çalışma yürütüldü. Operasyon sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kars'ta yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kritik olduğunu belirterek, seçimlerin 90 dakika süreceğini ve son dakikaya kadar bütün eforun sahada olması gerektiğini söyledi. Bakan Tekin, Cumhur İttifakı'nın kuruluşundan bahsederek, diğer partilerden aday olan kişilere de destek çağrısı yaptı. Ayrıca, Kars'ın problemlerinin çözümü için elinden geleni yapacağını belirtti.
Çin'in Xinjiang bölgesindeki Altay'da elektrik denetimi için kullanılan sabit kanatlı dronelar, elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışması için destek amaçlı kullanılıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Altay'dan bildiriyor. (XHTV)
Sizin düşünceleriniz neler ?