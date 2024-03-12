Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla buluştu

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla buluştu

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, çeşitli ziyaretler yaparak vatandaşlarla görüştü. Alemdar, Tozlu Cami Vakfı ve Unkapanı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, seçim çalışmalarını sürdürdü. Alemdar, gençlerin taleplerini dinleyerek, Kültür Merkezi ve 1000 kişilik tiyatro salonu projesiyle Sakarya'da kültür ve sanata güçlü bir alan açacaklarını belirtti.

12.03.2024 14:28  Güncelleme: 14:35
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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, çeşitli ziyaretler yaparak vatandaşlarla görüştü.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Alemdar, Tozlu Cami Vakfı ve Unkapanı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Vatandaşların görüş ve taleplerini dinlediklerini aktaran Alemdar, "Özellikle gençlerimizin sesine kulak verdik ve onlara yönelik projelerimizle ilgili bilgi verdik. Elhamdülillah ramazanın bereketini şehrimizde yoğun şekilde yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin gözlerindeki umut, bizlerin de heyecanını ve çalışma azmini artırıyor. İnşallah yeni dönemde hemşehrilerimizin güçlü desteğiyle Sakarya'mız için çalışmalarımıza hızla başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlerin "Kültür Merkezi" sorusunu da yanıtlayan Alemdar, şu bilgileri paylaştı:

"Seçim vaatlerimiz arasında Kültür Merkezi yer alıyor. Kültür Merkezi ve 1000 kişilik tiyatro salonu projesiyle Sakarya'da kültür ve sanata güçlü alan açacağız. Konserler, sergiler, söyleşiler, paneller, sinema ve tiyatro gösterimleri gibi kültürel ve sanatsal buluşmalarımızın çeşitliliğini artıracağız. Çocuklar, kadınlar ve gençler için etkinlikler düzenleyeceğiz. İçerisinde konferans salonu, fuaye alanları, sergi alanları, eğitim sınıfları, tiyatro sahnesi ve diğer tüm gerekliliklerin yer aldığı projeyle Sakarya'da sanatın sesi yükselecek."

Cumhur İttifakı Adapazarı Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu ve AK Parti İlçe Başkanı Samet Çağlayan da Alemdar'a eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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