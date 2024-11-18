Serdivan'da Başından Vurulmuş Bir Adam Bulundu - Son Dakika
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Serdivan'da Başından Vurulmuş Bir Adam Bulundu

Serdivan\'da Başından Vurulmuş Bir Adam Bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 40 yaşındaki Volkan Ç., başından vurulmuş halde ölü bulundu.

18.11.2024 13:49
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Esentepe Mahallesi'ndeki bir kişiyi boş arazide otomobilin önünde başından vurulmuş halde yerde görenler, durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Volkan Ç. (40) olduğu belirlendi.

Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koyarken, cenaze Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serdivan'da Başından Vurulmuş Bir Adam Bulundu - Son Dakika

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