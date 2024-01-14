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Serdivan'da çıkan yangın müstakil evde büyük hasara yol açtı - Son Dakika
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Serdivan'da çıkan yangın müstakil evde büyük hasara yol açtı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Selahiye Mahallesi'nde bulunan İ.T'ye ait iki katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, elektrik kontağından veya sobadan çıktığı düşünülüyor. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Serdivan\'da çıkan yangın müstakil evde büyük hasara yol açtı
14.01.2024 - 13:27,
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Selahiye Mahallesi Uzel Sokak'ta İ.T'ye (47) ait iki katlı müstakil evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kentin birçok yerinden görülen dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, müstakil ev büyük çapta hasar gördü.

Yangının elektrik kontağından veya sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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