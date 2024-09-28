Serdivan'da Öğrenciler Tarım Öğreniyor - Son Dakika
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Serdivan'da Öğrenciler Tarım Öğreniyor

Serdivan\'da Öğrenciler Tarım Öğreniyor

Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri, ekilen sebze ve meyveleri hasat etti.

28.09.2024 15:17
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ilkokul öğrencileri, ektikleri sebze ve meyvelerin hasadını gerçekleştirdi.

Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri, "Tasarım ve Beceri Atölyeleri" projesi kapsamında okul bahçesinde hazırlanan bölümde ektikleri sebze ve meyveleri topladı.

Okul Müdürü Cemal Yamak, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Mısır Araştırma Enstitüsü'nde görevli ziraat mühendislerinin desteğiyle öğrencilere tarım konusunda eğitim verildiğini belirterek, çocukları küçük yaşlarından itibaren bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin tohumun, ürüne dönüşme serüvenini öğrendiğini kaydeden Yamak, okulda öğrencilerin mevsimine göre ürün yetiştirdiğini anlattı.

Sakarya Mısır Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Duman da geleceğin mimarı olan çocuklara, besinlerin topraktan sofraya kadar olan serüveni konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Projede ata tohumlarından elde edilen fideleri kullandıklarını belirten Duman, bu kapsamda yapılan çalışmalara her zaman destek olmak istediklerini dile getirdi.

Sınıf Öğretmeni Sinan Kotan ise "Tarım Atölyesi Minik Bahçıvanlar" projesini başlattıklarını ifade ederek, projenin ülke çapında uygulanmasını temenni etti.

Öğrencilerden Ecnanur Akçay da tarım atölyesinde sorumlulukları yerine getirmenin değerini anladıklarını kaydederek, "Burada yeşil soğan, marul, patlıcan, domates gibi sebzeleri topluyoruz. Toprağa dokunmak çok güzel bir duygu." dedi.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Serdivan, sakarya, Güncel, Eğitim, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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