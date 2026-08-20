Serdivan'da Üvey Oğulun Silahlı Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde 45 yaşındaki Aziz D'ye üvey oğlu A.Y.F. (15) henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Aziz D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan A.Y.F. polis ekiplerince gözaltına alındı.