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Serebral Palsi hastası 52 yaşındaki kadın burnuyla kitap yazdı - Son Dakika
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Serebral Palsi hastası 52 yaşındaki kadın burnuyla kitap yazdı

Balçova'da yaşayan ve doğuştan Serebral Palsi hastası olan 52 yaşındaki Sema Yılmazgil'in burnunun ucuyla bilgisayarının ekranına dokunarak yazdığı Sevginin Gücü isimli kitabının imza günü yapıldı. Kitabın basımını üstlenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya Sema ile gurur duyduklarını söyledi.

Serebral Palsi hastası 52 yaşındaki kadın burnuyla kitap yazdı
08.01.2024 - 00:43,
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Serebral Palsi hastası 52 yaşındaki kadın burnuyla kitap yazdı

Balçovalı Sema tüm engelleri aştı

İZMİR - Balçova'da yaşayan ve doğuştan Serebral Palsi hastası olan 52 yaşındaki Sema Yılmazgil'in burnunun ucuyla bilgisayarının ekranına dokunarak yazdığı Sevginin Gücü isimli kitabının imza günü yapıldı. Kitabın basımını üstlenen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya Sema ile gurur duyduklarını söyledi.

Doğum sırasında beyninin oksijensiz kalması nedeniyle Serebral Palsi hastası olan Sema Yılmazgil, Eskişehir'de başlayan yaşam mücadelesini İzmir'de sürdürürken Sevginin Gücü isimli bir kitap yazmaya başladı. Ellerini ve ayaklarını kullanamadığı için tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Yılmazgil, burnunun ucuyla tabletine dokunarak harf harf kitabını bitirmek için mücadele etti. Bu süre zarfında annesini de kaybeden ve bakımı komşuları tarafından Sema Yılmazgil, yılmayarak kitabını basıma hazırladı.

İmza günü düzenlendi

Sevginin Gücü isimli kitabında Engelli olan Rüya isimli bir kız ile arkadaşı Oya'nın üstesinden geldikleri zorlukları ve hayat hikayelerini anlatan Sema Yılmazgil, hazırladığı kitabın basımı için Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile görüştü. Basımı yapılan kitabın Balçova Engelsiz Kafe'de bugün düzenlenen imza gününde heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunan Sema'yı akrabaları, arkadaşları ve İzmir'deki Engelli Derneklerinin Yöneticileri de yalnız bırakmadı.

"Sema'nın gösterdiği başarı ve azim hepimize bir hayat dersi niteliğinde"

Sema ile gurur duyduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Biz Engelli bireylerimizi sosyal hayatın içine çekmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Ama Sema'nın gösterdiği başarı ve azim hepimize bir hayat dersi niteliğindedir. Kendisine ve O'nu bu yaşam mücadelesinde yalnız bırakmayan Balçovalı Komşularına bize "Sevginin Gücü"nü anlattıkları için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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