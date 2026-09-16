Şereflikoçhisar'da 5 gün süren uyuşturucu operasyonunda 17 kişi suçüstü yakalandı
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen noktalara uyuşturucu madde bırakarak ticaret yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 5 gün süren çalışmada 17 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler hakkında başsavcılık koordinesinde yasal işlem başlatıldı.
Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, belirlenen noktalara uyuşturucu madde bırakarak ticaret yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 5 gün süren çalışmada 17 kişi suçüstü yakalandı.
Kaynak: DHA
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