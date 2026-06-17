Şereflikoçhisar'da Dolu Zararına Hasar Tespiti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şereflikoçhisar'da Dolu Zararına Hasar Tespiti

17.06.2026 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şereflikoçhisar'da dolu nedeniyle tarım arazilerinde hasar tespiti yapılacak, destek sözü verildi.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde geçen günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışında zarar gören Tuz Gölü Ovası'ndaki tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılacak.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde geçen günlerde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Hasat dönemi yaklaşan arpa ve buğday tarlalarının yağıştan dolayı ağır hasar görmesi üzerine Şereflikoçhisar Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Tuz Gölü Ovası çiftçileriyle arazide bir araya gelerek acil durum toplantısı düzenledi. Siyaset üstü bir dayanışma sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Koçak, belediye bünyesindeki ziraat mühendislerine vakit kaybetmeksizin tüm tarlalarda hasar tespiti yapılması talimatını verdi.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ'

Çiftçilere yardımcı olacaklarını söyleyen Koçak, "Bizim bulunduğumuz makamlar, zor durumda kalanın omuzundan tutmak için var. Yoksa kuru kuruya o odalarda oturmanın bir anlamı yok. Kanun çerçevesinde belediye olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber edeceğiz. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası üzerinden hasar tespit tutanaklarınızı mutlak suretle hazırlayın. Daha sonra destek başvurularını başlatacağız. Amacımız devletimizin ve belediyemizin sıcak yüzünü sizlere hissettirmek" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN TALİMAT

Toplantı esnasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da telefonla bağlanarak, "Can kaybı olmasın, gerisi bir şekilde telafi edilir. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına talimatı verdim, gereken neyse Allah'ın izniyle sonuna kadar yapacağız. Kendinizi yalnız hissetmeyin" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR(Ankara) DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şereflikoçhisar'da Dolu Zararına Hasar Tespiti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu Netanyahu, İran ile ABD arasındaki anlaşmayla ilgili sessizliğini bozdu
Aydın’da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi Aydın'da kayıp olarak aranan adamın kazada hayatını kaybettiği belirlendi
Dünya Kupası’nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan’dan Muslera da tarihe geçti Dünya Kupası'nda bir yeni sürpriz de Suudi Arabistan'dan! Muslera da tarihe geçti
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı
Silivri Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
Süper maç Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı Süper maç! Goller yağmur gibi atıldı, kazanan çıkmadı

00:04
İkinci yarıda tam 4 gol Fransa, Senegal’i yıldızlarıyla mağlup etti
İkinci yarıda tam 4 gol! Fransa, Senegal'i yıldızlarıyla mağlup etti
22:49
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti
22:34
İşte İran ve ABD’nin anlaşmaya vardığı maddeler
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler
22:16
Karaman’da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
21:51
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek
21:42
Anlaşma tamam Amedspor, Beşiktaş’ın yıldızını transfer ediyor
Anlaşma tamam! Amedspor, Beşiktaş'ın yıldızını transfer ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 00:46:04. #7.12#
SON DAKİKA: Şereflikoçhisar'da Dolu Zararına Hasar Tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.