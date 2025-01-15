Serenay Sarıkaya 'tanık' olarak ifade verdi - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya 'tanık' olarak ifade verdi

Serenay Sarıkaya \'tanık\' olarak ifade verdi

Serenay Sarıkaya, menajeri Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdi.

15.01.2025 12:17
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Oyuncu Serenay Sarıkaya, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifadesi alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermek için savcılığa geldi.

Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika kalan Sarıkaya, kendisini bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaların iftira ve yalan olduğunu savundu.

Gerçek dışı iddiaların son bulması için ifadesine başvurulduğunu belirten Sarıkaya, "Hiçbir problem yok. Benim adıma yönlendirilen bütün iddialar, iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu an soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok." dedi.

Sarıkaya, bir basın mensubunun yönelttiği "İtibar zedelenmesi mi var? Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, "Şüphesiz ki dişimle tırnağımla bugünlere gelmişim. Bir itibarsızlaştırma çabası sorun değil. Böyle olmaz bu işler. Zaten açık, net bir şekilde gerçek ortada. O yüzden ifademizi verdik, gidiyoruz." diye konuştu.

ID İletişimin kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serenay Sarıkaya 'tanık' olarak ifade verdi - Son Dakika

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