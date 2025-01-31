Serhat Akın'a Saldırı Davası Başladı - Son Dakika
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Serhat Akın'a Saldırı Davası Başladı

Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yargılanan 7 sanığın duruşması başladı.

31.01.2025 14:16
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Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın İstanbul Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan biri firari, 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Eyüp Üzer, İriş Torun, Yunus Görecek, Ozan Dalmaz ve Osman Mukan getirildi. Duruşmada, tutuksuz sanık Muhammet Alay ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu sanık İriş Torun, savunmasında, "Osman ve Ozan'ı Aydos'tan alıp Esenyalı'ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra bizim eve gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü. Paranın nereden geldiğini sorduğumda 'Adam vurduk.' dediler. Şaka yaptığını düşündüm. Osman ile Ozan parayı bölüştü." ifadelerini kullandı.

Müşteki Serhat Akın ise yaptığı canlı yayın sonrasında olayın gerçekleştiğini, eskisi gibi yürüyebileceğinin belli olmadığını belirterek, "Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklulardan İriş Torun ve Yunus Görecek'in tahliyesine, diğer 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, firari sanık Hasan Şahin'in hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Eski milli futbolcu Serhat Akın, 27 Eylül 2024'te Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından belirlendiği vurgulanmıştı.

Fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği ifade edilmişti.

Akın'a 3-4 metre gibi yakın mesafeden 3 el ateş edilmesi, 3 merminin de isabet bulması, zanlıların olaydan sonra kaçması ve saldırıda kullanılan silahın mahiyeti göz önüne alındığında, eylemin "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirildiği fezlekede yer almıştı. Fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Eyüp Üzer ve Osman Mukan hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar, firari sanık Hasan Şahin'in de "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Yunus Görecek, İriş Torun ve Muhammet Alay'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 6,5 yıldan sekizer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Şüphelilerden Ozan Dalmaz'ın ise "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serhat Akın'a Saldırı Davası Başladı - Son Dakika

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