Serhat Akın\'a Saldırı Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

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ESKİ milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıya karışan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın yaralanması olayına karışan O. D. (Silah kullanan), O.M. (Motosikleti kullanan), E. Ü. (Şüphelilerle hareket eden ve otomobili kullanan), M.A. (Şüphelilerle hareket eden), İ.T. (Olaydan sonra şüphelilerle birlikte hareket eden) ve Y.G (Yardım yataklık), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.