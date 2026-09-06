Oyuncu Serhat Kılıç Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

KAĞITHANE'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın (51) otopsi işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alınan Kılıç'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Öte yandan Kılıç'ın yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç'ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi. Kılıç'ı evde hareketsiz halde bulan Özlem E., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç'ın kız arkadaşı, oyuncunun lenf kanseri olduğunu söyledi. Haberi alan Kılıç'ın dostları da olay yerine gelirken, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Kılıç'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Serhat Kılıç için yarın saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Kılıç'ın cenazesi, sevenleri ve dostlarının katılımıyla Ankara'ya uğurlanacak. Kılıç'ın cenaze namazı, 8 Eylül Salı günü Ankara'da öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Serhat Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.