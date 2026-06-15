Pakistan Başbakanı Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat sürecinde gösterdiği "liderlik ve işbirliği" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Şerif, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, 3 ay 16 gün süren yoğun çabaların ardından yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Şerif, anlaşmanın imza töreninin Cenevre'de yapılacağını hatırlatarak, müzakere süreci boyunca hem ABD hem de İranlı liderlerin "zor koşullar altında sabır ve sağduyu sergilediklerini ve sonuç olarak tüm dünyanın bu büyük güne tanıklık ettiğini" söyledi.

Şerif, süreçteki "liderliği ve işbirliği" dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Ayrıca "olumlu katkılarından" dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve "liderliği ve işbirliği" için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a teşekkür eden Şerif, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Birleşik Krallık, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve diğer ülkelere teşekkürlerini iletti.