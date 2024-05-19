Serik\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Serik'te kutlama programları düzenlendi.

Atatürk Caddesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ilk törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mevlüt Özen tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Mevlüt Özen günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törene Cumhuriyet Caddesi'ndeki kutlama programı ile devam edildi.

Törene Kaymakam Dr. Cemal Şahin, Belediye Başkanı Op.Dr. Kadir Kumbul, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Erdoğan, siyasi partilerin başkanları, STK temsilcileri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin şiir okunması, folklor ve jimnastik gösterileri sonrasında gençlik merkezi tarafından kız güreş takımı, karate takımı ve jimnastik takımı gösterileri ile devam eden program, şiir, resim ve kompozisyon ve düzenlenen yarışmalar ve spor branşlarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi.