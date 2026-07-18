Serik'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarım arazisinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle saman balyalarının bulunduğu alana sıçradı. Alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gedik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevler, arazideki saman balyalarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında çok sayıda saman balyası kullanılamaz hale geldi. Gedik Mahalle Muhtarı Halil Koca, "Boş arazide çıkan anız yangını saman balyalarına sıçradı. Seralarda tehlike oluşmadı. İtfaiye ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı" dedi.