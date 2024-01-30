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Antalya'da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın, kanepeye sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya\'da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
30.01.2024 - 10:45,
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 1. katındaki dairenin balkonunda, kanepeye soba kovasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA
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