Serik'te Fırtına ve Aşırı Yağışlar Çatı ve Sera Hasarına Sebep Oldu - Son Dakika
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Serik'te Fırtına ve Aşırı Yağışlar Çatı ve Sera Hasarına Sebep Oldu

Serik\'te Fırtına ve Aşırı Yağışlar Çatı ve Sera Hasarına Sebep Oldu

Serik'te üç gündür süren sağanak yağışların ardından meydana gelen fırtına, Hacıosmanlar Mahallesi'nde evlerin çatılarının uçmasına ve seralarda hasar oluşmasına yol açtı. Devlet yetkilileri bölgedeki durumu inceleyerek vatandaşlara destek olacağını bildirdi.

24.11.2024 19:52  Güncelleme: 19:53
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EVLERİN ÇATILARI UÇTU

Serik'te üç gündür süren sağanağın yanı sıra dün gece fırtına etkili oldu. Hacıosmanlar Mahallesi'nde Nazmi Yıldırım, İsmail Kayatepe, Mustafa Yanık, Ali Şimşek, Yüksel Balcı, Hüseyin Bulut, Tayyar Şimşek ve Abdil Bulut'a ait evlerin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Aynı mahallede Osman Aktaş ve Kadir Güzel'e ait seralarda ise hasar oluştu. Diğer yandan aşırı yağışlar nedeniyle Gebiz- Hacıosmanlar Mahallelerinin ortasındaki Çığırtkan Çayı üzerinde geçiş sağlayan köprü çökme sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Havva Akcan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker incelemelerde bulunup, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Söker, 3 gündür ilçede etkili olan sağanak ve fırtına sonrası devletin ilgili kurumlarının ilk andan itibaren sahada olduğunu belirterek, "Evlerinde, seralarında maddi hasar oluşan vatandaşlarımızla ilgili devletimiz her türlü desteği sağlayacaktır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serik'te Fırtına ve Aşırı Yağışlar Çatı ve Sera Hasarına Sebep Oldu - Son Dakika

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