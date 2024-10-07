Antalya'nın Serik ilçesinde hurdalıkta çıkan yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Serik Sanayi Sitesi içerisinde hurdaların atıldığı alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarında etkisi ile kısa sürede alanı kapladı.
Sanayi esnafının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
4 İtfaiye ve 2 su tankerinin müdahale ettiği yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan 1 saatte söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Hurdalık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?