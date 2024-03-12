Serik\'te İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Töreni Düzenlendi

Gazze'ye Yardım Gemi Yola Çıktı

Gazze'ye yaklaşık 200 ton gıda erzağı taşıyacak olan ilk yardım gemisi, Kıbrıs'tan yola çıktı. İsrail saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'de açlığın önlenmesi için pilot bir proje geliştirilerek yardım götürülmesi kararlaştırıldı. Yardım gemisi, un, pirinç ve protein ürünleri yüklenerek Kıbrıs'taki Larnaka Limanı'ndan hareket etti. Yardım misyonu, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanırken, ABD merkezli World Central Kitchen (KCK) hayır kurumu tarafından organize edildi. Gazze'ye devamlı gıda taşıyacak bir deniz yolu oluşturma amacı güden yardım kuruluşları, Gazze'de malzeme indirme iskelesi oluşturduklarını belirtti. Avrupa Birliği ise Gazze'ye yardımların doğrudan denize açılmasını sağlayacak yeni bir deniz yolunun açılacağını duyurdu. Gazze Şeridi'nde kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 576 bin kişi bulunuyor.