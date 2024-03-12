Antalya'nın Serik ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Serik Fen Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, kamu kurum müdürleri ve parti temsilcileri katıldı.
Programda, tarih öğretmeni Oktay Koca günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, İstiklal Marşı'nın video belgeseli gösterildi.
Öğrenciler, şiir ve kompozisyon okudu.
Törende, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Son Dakika › Güncel › Serik'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Antalya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kadın, kocası tarafından kıskançlık ve maddi anlaşmazlık nedeniyle tartışmada öldürüldü. Kocanın emniyetteki ifadesinde, 'Evimin önünden geçen erkeklerin daireme doğru baktığını düşünüyordum, olay günü de arsa satışıyla ilgili kavga ettik' dediği öğrenildi. Cinayet zanlısı koca, adliyeye sevk edilirken gazetecilere 'Pişman değilim' açıklamasında bulundu.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen tören ile kutlandı. Törene Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe protokolü üyeleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar, ödül töreni ve gösteriler yer aldı.
Niğde'de İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü düzenlenen törenle kutlandı. Programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi öğrencileri, 12 Mart konulu oratoryo gösterisi sundu ve İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan tiyatro oyununu oynadı. Törene çeşitli yetkililer ve öğrenciler katıldı.
Gazze'ye yaklaşık 200 ton gıda erzağı taşıyacak olan ilk yardım gemisi, Kıbrıs'tan yola çıktı. İsrail saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'de açlığın önlenmesi için pilot bir proje geliştirilerek yardım götürülmesi kararlaştırıldı. Yardım gemisi, un, pirinç ve protein ürünleri yüklenerek Kıbrıs'taki Larnaka Limanı'ndan hareket etti. Yardım misyonu, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanırken, ABD merkezli World Central Kitchen (KCK) hayır kurumu tarafından organize edildi. Gazze'ye devamlı gıda taşıyacak bir deniz yolu oluşturma amacı güden yardım kuruluşları, Gazze'de malzeme indirme iskelesi oluşturduklarını belirtti. Avrupa Birliği ise Gazze'ye yardımların doğrudan denize açılmasını sağlayacak yeni bir deniz yolunun açılacağını duyurdu. Gazze Şeridi'nde kıtlık ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan 576 bin kişi bulunuyor.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve çeşitli gösteriler ve tiyatrolarla devam etti. Vali Aygöl, küçük yetenekli oyuncuları tebrik etti ve program sonunda sergiyi inceledi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, Kristalina Georgieva'nın bir dönem daha Uluslararası Para Fonu (IMF) başkanı olmasını destekledi. Georgieva'nın geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıkladığını anımsatan Peteghem, bugün bütün AB ülkelerinin Georgieva'ya destek verdiklerini söyledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dumlupınar Mahallesi'nde durdurdu. Araçtaki incelemede 4 bin 195 paket kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.K, emniyete götürüldü.
Bakırköy'de meydana gelen kazada, üst geçide çarpan bir TIR, yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Valiliği, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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