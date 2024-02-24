Serik'te kayıp genç dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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Serik'te kayıp genç dere yatağında ölü bulundu

Serik\'te kayıp genç dere yatağında ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan genç Tuncay Okudan'ın cesedi dere yatağında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin çürümüş halde olduğunu tespit etti. Şüpheli İ.O., Okudan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

24.02.2024 17:35
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Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cesedine ulaşıldı.

Nebiler Mahallesi Aksu Çayı kenarında köpekleriyle ava çıkan Orhan K, hareketsiz bir kişi görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Verilen adrese gelen Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ön incelemede cesette ileri şekilde çürüme oluştuğu, yapılan detaylı inceleme ve parmak izi sonucu cesedin Tuncay Okudan'a (34) ait olduğu tespit edildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay

12 Şubat'ta Çalkaya Mahallesi Karagöl Mevki'nde park halindeki bir kamyonet içinde kan ve 2 kovan olduğu ihbarıyla asayiş ekipleri çalışma başlatmış, kamyoneti Ahmet Okudan'ın kayıp oğlu Tuncay Okudan'ın kullandığı belirlenmişti.

Okudan'ı öldürdüğü iddia edilen şüpheli İ.O. (27) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 19 Şubat'ta gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Antalya, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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