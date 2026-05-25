Serik'te Motosiklet Minibüsle Çarpıştı

Serik ilçesinde minibüste çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Taşkın yönetimindeki 63 AJL 857 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AKL 374 plakalı minibüs ile Turizm Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Taşkın yaralandı.
Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
