Serik\'te Otel Şantiyesinde Yangın

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde yapımı süren bir otelin şantiyesinde çıkan yangında, işçilerin kaldığı 10 konteyner yandı. Olayda yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Serik- Belek Turizm Yolu üzerinde, inşaat halendeki bir otelin şantiyesinde meydana geldi. Otel inşaatında çalışan işçilerin uyumak için kullandığı konteynerde, nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. Alevler, kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. 10 konteynerin yandığı olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,